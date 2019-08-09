Происшествия
Молния или неудачное разминирование. В военной части под Ачинском вновь начались взрывы
В военной части под Ачинском снова взрываются боеприпасы. Об этом 9 августа в соцсетях сообщают очевидцы.
Информацию подтвердили источники «Интерфакса». По данным собеседников издания, новые взрывы начались из-за удара молнии. При этом источники РИА Новости говорят о том, что причиной стало неудачное разминирование. По сведениям федеральных информагентств, в результате новых взрывов пострадали как минимум пять человек. Эту информацию 9 августа подтвердили и власти региона.
По их данным, снаряд рванул во время работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке, где четыре дня назад загорелось хранилище пороховых зарядов.
«Ранены пятеро служащих и повреждён автомобиль. В связи с этими обстоятельствами и принимая во внимание резкое ухудшение метеоусловий, краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки», – уточнили в пресс-службе администрации Красноярского края.
Вывозить людей собираются в пункт временного размещения поселка Малиновка. Для этого из Ачинска направлены одиннадцать автобусов.
Справка:
Об угрозе взрыва под Ачинском СМИ писали накануне. Сообщалось, что местные жители обнаружили, предположительно, боеприпас, объявлена эвакуация. Местные власти и МЧС опровергли информацию.
Взрывы на складе в воинской части в пяти километрах от поселка Каменка прогремели 5 августа, пожар тушили почти сутки. Местных жителей эвакуировали. По официальным данным, погиб один человек. В Минобороны заявили, что горело хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, предварительной причиной назвали человеческий фактор.
8 августа на военном полигоне неподалёку от посёлка Нёнокса Архангельской области произошёл взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В Минобороны сообщили о двух погибших и шестерых пострадавших. В Северодвинске был отмечен кратковременный скачок радиационного фона. Власти заверили, что уровень быстро вернулся к безопасному, но местные жители бросились скупать йод.