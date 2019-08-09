Молния или неудачное разминирование. В военной части под Ачинском вновь начались взрывы

В военной части под Ачинском снова взрываются боеприпасы. Об этом 9 августа в соцсетях сообщают очевидцы.

Информацию подтвердили источники «Интерфакса». По данным собеседников издания, новые взрывы начались из-за удара молнии. При этом источники РИА Новости говорят о том, что причиной стало неудачное разминирование. По сведениям федеральных информагентств, в результате новых взрывов пострадали как минимум пять человек. Эту информацию 9 августа подтвердили и власти региона.

По их данным, снаряд рванул во время работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке, где четыре дня назад загорелось хранилище пороховых зарядов.

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«Ранены пятеро служащих и повреждён автомобиль. В связи с этими обстоятельствами и принимая во внимание резкое ухудшение метеоусловий, краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки», – уточнили в пресс-службе администрации Красноярского края.

Вывозить людей собираются в пункт временного размещения поселка Малиновка. Для этого из Ачинска направлены одиннадцать автобусов.