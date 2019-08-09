Происшествия
Пострадавшие в Северодвинске доставлены в Москву. Ими занимаются специалисты по ядерной медицине
Пострадавших после ЧП на закрытом военном полигоне около Северодвинска доставили в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна» в Москве.
На вопрос «Фонтанки», отправили ли в их заведение пострадавших после испытаний, дежурный администратор центра имени А. И. Бурназяна зачитал текст статьи 13 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ», который рассказывает «о врачебной тайне»: «Сведения о факте обращения гражданина за медицинской помощью, о состоянии его здоровья и диагнозе и иные сведения, полученные при его медицинском обследовании, составляют медицинскую тайну». На все другие вопросы о пострадавших в клинике не стали отвечать, заявив, что уже «прочитали статью».
Кроме того, «Лента.ру» со ссылкой на свои источники рассказала об отправке пострадавших в столицу. При этом Telegram-канал Baza показал видео того, как их якобы доставляли в клинику. Водители автомобилей были одеты в специальные костюмы, а сами транспортные средства были обмотаны пленкой.
В комментарии «Фонтанке» глава мурманского отделения экологической организации «Беллона» Андрей Золотков заявил, что такие меры защиты не обязательно говорят об опасности радиации. «Костюм предполагает защиту не только от радиации, но и от химии», – отметил Золотков. По его словам, попадание, например, гептила на кожу представляет угрозу. Он заметил, что пленка на машине также необязательно говорит о радиации.
Напомним, что Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна» ФМБА России — это флагман российской медицины в области биофизики, радиационной и ядерной медицины и безопасности.
Справка:
При пожаре на военном полигоне неподалёку от посёлка Нёнокса Архангельской области 8 августа, по данным Минобороны, погибли как минимум двое человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Как уточнили в оборонном ведомстве, во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв, изделие загорелось. СМИ сообщали о 15 пострадавших из-за ЧП. В Северодвинске был повышен радиационный фон, однако власти заверили, что он быстро пришел в норму. Тем не менее местные жители начали скупать в аптеках йод. Администрация морских портов западной Арктики объявила запретной зоной район Двинского залива, на берегу которого стоит полигон «Нёнокса». Ограничение на плавание гражданских судов и кораблей вступает в действие 9 августа и продлится до 10 сентября. Заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что акваторию закрыли по требованию Минобороны, и напрямую связал предписание с произошедшим взрывом.