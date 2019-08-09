Пострадавшие в Северодвинске доставлены в Москву. Ими занимаются специалисты по ядерной медицине

Пострадавших после ЧП на закрытом военном полигоне около Северодвинска доставили в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна» в Москве.

На вопрос «Фонтанки», отправили ли в их заведение пострадавших после испытаний, дежурный администратор центра имени А. И. Бурназяна зачитал текст статьи 13 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ», который рассказывает «о врачебной тайне»: «Сведения о факте обращения гражданина за медицинской помощью, о состоянии его здоровья и диагнозе и иные сведения, полученные при его медицинском обследовании, составляют медицинскую тайну». На все другие вопросы о пострадавших в клинике не стали отвечать, заявив, что уже «прочитали статью».

Кроме того, «Лента.ру» со ссылкой на свои источники рассказала об отправке пострадавших в столицу. При этом Telegram-канал Baza показал видео того, как их якобы доставляли в клинику. Водители автомобилей были одеты в специальные костюмы, а сами транспортные средства были обмотаны пленкой.

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В комментарии «Фонтанке» глава мурманского отделения экологической организации «Беллона» Андрей Золотков заявил, что такие меры защиты не обязательно говорят об опасности радиации. «Костюм предполагает защиту не только от радиации, но и от химии», – отметил Золотков. По его словам, попадание, например, гептила на кожу представляет угрозу. Он заметил, что пленка на машине также необязательно говорит о радиации.

Напомним, что Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна» ФМБА России — это флагман российской медицины в области биофизики, радиационной и ядерной медицины и безопасности.