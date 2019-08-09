Центризбирком окончательно отказал Яшину в регистрации на выборах в Мосгордуму. Ему не хватило 76 подписей
Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу оппозиционера Ильи Яшина, который оспаривал отказ в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. Решение было принято на заседании 9 августа, его трансляция велась на сайте ЦИК.
Из 4936 подписей избирательная комиссия забраковала 505. Для регистрации Яшину не хватило 76 подписей.
Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидата, 57 отказал — почти всем оппозиционерам (например, ранее не зарегистрировали юриста ФБК Любовь Соболь).
Справка:
27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На каждой из акций задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). 9 августа число фигурантов дела выросло до 12.