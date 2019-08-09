Центризбирком окончательно отказал Яшину в регистрации на выборах в Мосгордуму. Ему не хватило 76 подписей

Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу оппозиционера Ильи Яшина, который оспаривал отказ в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. Решение было принято на заседании 9 августа, его трансляция велась на сайте ЦИК.

Из 4936 подписей избирательная комиссия забраковала 505. Для регистрации Яшину не хватило 76 подписей.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидата, 57 отказал — почти всем оппозиционерам (например, ранее не зарегистрировали юриста ФБК Любовь Соболь).