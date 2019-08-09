Под Шарьей пенсионеров на «Ниве» убило бревнами, упавшими с лесовоза

Техническая неисправность у лесовоза привела к ДТП с погибшими в Костромской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области, 9 августа около 13 часов на 135-м километре автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь из кузова лесовоза на проезжую часть вывалились бревна. Часть их попала в ехавший навстречу автомобиль «Нива». На фото видно, что переднюю часть внедорожника просто вмяло в салон.

В момент ДТП в «Ниве» находились двое пенсионеров и 19-летний парень. Водитель и пассажирка погибли на месте, а молодого человека госпитализировали.

По предварительным данным, древесина выпала из кузова из-за неисправности коников. Бревна завалили проезжую часть и обочину дороги.

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Следственное управление УМВД России по Костромской области взяло ход расследования ДТП на контроль.