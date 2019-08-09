Банки снизили ипотечные ставки для клиентов «Петербургской Недвижимости»

«Петербургская Недвижимость»

В августе покупка квартиры стала еще доступнее. Ряд ведущих банков-партнеров «Петербургской Недвижимости» снизил процентные ставки по ипотеке в пределах от 0,25 до 1,05% годовых.

Теперь для клиентов «Петербургской Недвижимости» минимальная ставка в рамках стандартных программ составляет 9%* годовых, по эксклюзивным партнерским условиям – 5,8%**, по «семейной ипотеке» – 4,7%***.

«Петербургская Недвижимость» сотрудничает с более чем 20 банками, со многими из которых разрабатываются эксклюзивные ипотечные программы со сниженными ставками. Чтобы выбрать наиболее привлекательную из всех банковских предложений, клиенты могут оформить единую заявку-анкету в любом офисе компании или в личном кабинете на сайте 3355555.ru. Для покупателей действует «зеленый коридор» при рассмотрении заявок.

*Предложение действительно с 06.08.2019 по 31.08.2019. Кредит предоставляет «ЮниКредит Банк» (ОА) (ген. лиц. №1 от 22.12.2014). Предложение распространяется на все аккредитованные банком строящиеся объекты Setl City. Процентная ставка в рублях составляет от 9% годовых. Ипотека выдается на срок до 360 месяцев. Сумма кредита от 3,5 млн рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Максимальный размер кредита – 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Погашение кредита – аннуитетными платежами.

**Предложение действительно с 06.08.2019 по 31.08.2019. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015) по программе «Строящееся жилье». Предложение распространяется на все строящиеся объекты комфорт-класса от Setl City. Процентная ставка в рублях на первый год кредитования составляет от 5,8% годовых, в последующие годы от 9,5% годовых в случае оформления комплексного страхования. Ипотека выдается на срок до 360 месяцев. Сумма кредита от 1 млн рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга, и от 500 тыс. рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Максимальный размер кредита – 60 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Погашение кредита – аннуитетными платежами.

***Предложение действительно с 06.08.2019 по 31.08.2019. Кредит предоставляет Россельхозбанк (АО) (ген. лиц. 3349 от 12.08.2015 г.) по программе «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми». Предложение распространяется на все аккредитованные банком строящиеся объекты от Setl City. Ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита для семей, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или третий ребенок. Процентная ставка в рублях составляет 4,7% годовых. Ипотека выдается на срок до 360 месяцев. Сумма кредита от 100 тыс. рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Максимальный размер кредита – 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Погашение кредита – аннуитетными платежами или дифференцированными платежами.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по тел. 33-55555

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»