Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +21
$ 65.25р
73.02р
19:24 09.08.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
09.08.2019 17:36
Печать

Банки снизили ипотечные ставки для клиентов «Петербургской Недвижимости»

Банки снизили ипотечные ставки для клиентов «Петербургской Недвижимости»

«Петербургская Недвижимость»

В августе покупка квартиры стала еще доступнее. Ряд ведущих банков-партнеров «Петербургской Недвижимости» снизил процентные ставки по ипотеке в пределах от 0,25 до 1,05% годовых.  

Теперь для клиентов «Петербургской Недвижимости» минимальная ставка в рамках стандартных программ составляет 9%* годовых, по эксклюзивным партнерским условиям – 5,8%**, по «семейной ипотеке» – 4,7%***. 

«Петербургская Недвижимость» сотрудничает с более чем 20 банками, со многими из которых разрабатываются эксклюзивные ипотечные программы со сниженными ставками. Чтобы выбрать наиболее привлекательную из всех банковских предложений, клиенты могут оформить единую заявку-анкету в любом офисе компании или в личном кабинете на сайте 3355555.ru. Для покупателей действует «зеленый коридор» при рассмотрении заявок. 

*Предложение действительно с 06.08.2019 по 31.08.2019. Кредит предоставляет «ЮниКредит Банк» (ОА) (ген. лиц. №1 от 22.12.2014). Предложение распространяется на все аккредитованные банком строящиеся объекты Setl City. Процентная ставка в рублях составляет от 9% годовых.  Ипотека выдается на срок до 360 месяцев. Сумма кредита от 3,5 млн рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Максимальный размер кредита – 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Погашение кредита – аннуитетными платежами.

**Предложение действительно с 06.08.2019 по 31.08.2019. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015) по программе «Строящееся жилье». Предложение распространяется на все строящиеся объекты комфорт-класса от Setl City. Процентная ставка в рублях на первый год кредитования составляет от 5,8% годовых, в последующие годы от 9,5% годовых в случае оформления комплексного страхования. Ипотека выдается на срок до 360 месяцев. Сумма кредита от 1 млн рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга, и от 500 тыс. рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Максимальный размер кредита – 60 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Погашение кредита – аннуитетными платежами.

***Предложение действительно с 06.08.2019 по 31.08.2019. Кредит предоставляет Россельхозбанк (АО) (ген. лиц. 3349 от 12.08.2015 г.) по программе «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми». Предложение распространяется на все аккредитованные банком строящиеся объекты от Setl City. Ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита для семей, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или третий ребенок. Процентная ставка в рублях составляет 4,7% годовых. Ипотека выдается на срок до 360 месяцев. Сумма кредита от 100 тыс. рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Максимальный размер кредита – 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Погашение кредита – аннуитетными платежами или дифференцированными платежами. 

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по тел. 33-55555

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

 

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

 

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
09.08.2019 17:36

Банки снизили ипотечные ставки для клиентов «Петербургской Недвижимости»

В августе покупка квартиры стала еще доступнее. Ряд ведущих банков-партнеров «Петербургской Недвижимости» снизил процентные ставки по ипотеке в пределах от 0,25 до 1,05% годовых.
фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
09.08.2019 13:13

Группа «Эталон» приняла активное участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня строителя

Ежегодно каждое второе воскресенье августа строительная отрасль отмечает Всероссийский профессиональный праздник - День строителя.
компания ARKAN
09.08.2019 12:40

Команда ARKAN подвела итоги июля 2019 года

В июле 2019 года системы ARKAN предотвратили 18 попыток угона. Половина из них пришлась на Санкт-Петербург, 17% - на Москву, остальные попытки произошли в регионах.
АО "СК ГАЙДЕ"
09.08.2019 12:21

Для страховой компании Гайде построят восьмиэтажное здание

На месте существующего здания, по адресу ул. Боровая 47 (лит. Д), построенного в 1980-м году, внутри которого расположен центр автострахования и техосмотра СК «Гайде», возведут восьмиэтажное здание с двухэтажной пристройкой.
ГК «Эталон»
09.08.2019 12:07

Ген. директор Группы «Эталон» награжден знаком «Строителю Санкт-Петербурга»

8 августа в СКК «Ледовый дворец» прошел концерт, посвященный празднованию Дня строителя. В рамках концерта состоялась торжественная церемония награждения высшей строительной наградой Северной столицы – почетным знаком «Строителю Санкт-Петербурга» I степени
фото предоставлено ГК «Полис Групп»
09.08.2019 11:03

ГК «Полис Групп» наградили за улучшение потребительских качеств жилья

Группа компаний «Полис Групп» получила приз «За улучшение потребительских качеств жилья» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2018».
ГК «Эталон»
08.08.2019 17:50

Просторные квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» со скидкой до 2 млн рублей*

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») предлагает привлекательные условия покупки семейных квартир в готовых и строящихся проектах компании.
ГК «Ленстройтрест»
08.08.2019 16:18

ГК «Ленстройтрест» стала лауреатом конкурса «Лучшая строительная организация Лен. области»

7 августа, в преддверии Дня строителя, были подведены итоги конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области». ГК «Ленстройтрест» получила награду в номинации «За развитие и поддержку семейных ценностей».
ГК «Эталон»
08.08.2019 16:08

Сотрудники Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге получили награды ко Дню строителя

В преддверии Дня строителя состоялось несколько торжественных церемоний награждения лучших работников строительной отрасли, на которых были отмечены 49 сотрудников Группы «Эталон».
Группа ЦДС
08.08.2019 15:17

Группа ЦДС признана лучшим налогоплательщиком Ленинградской области

Группа ЦДС признана победителем конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области 2018» в номинации «Лучший налогоплательщик среди застройщиков Ленинградской области».
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
08.08.2019 13:40

Александр Беглов посетил детский сад в квартале «Юттери»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Колпинского района провел инспекцию детского сада в финском городке «Юттери».
08.08.2019 13:03

Скидки до 156 000 руб. в ЖК «Полис на Комендантском»

В честь Дня строителя ГК «Полис Групп» дарит скидку до 156 000 рублей*.