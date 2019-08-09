«Не секрет, что у «Зенита» с «Сочи» хорошие отношения». Медведев объяснил, почему петербургские футболисты едут на юг

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев объяснил большое количество петербургских футболистов, ушедших в «Сочи». За последний месяц из Северной столицы в южный город переехали семеро игроков. В ближайшее время к ним должен присоединиться восьмой.

– С учетом качества наших игроков понятно, что «Сочи» присылают запросы на этих футболистов, – заявил Медведев 9 августа в разговоре с «Фонтанкой». – Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет. «Сочи» делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату. Потому что по правилам РПЛ игрок может отказаться переходить даже в мадридский «Реал» или «Баварию», если его что-то не устраивает. Без желания самого футболиста его никуда продать нельзя. А по поводу хорошего диалога между клубами, то после первых переходов налаживать его стало легче.

По словам Медведева, многие вопросы удается решить лично с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом. При этом гендиректор «Зенита» еще раз подчеркнул, что все трансферы соответствуют рыночным условиям.

«Без оплаты никаких трансферов не было, нет и не будет. Пункта о первоочередном выкупе игроков, перешедших в Сочи, в контрактах нет», – заявил Медведев.

Полную версию интервью на эту тему с Александром Медведевым, а также другие подробности взаимоотношений между «Зенитом» и «Сочи» читайте на «Фонтанке».