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Спорт
09.08.2019 17:37
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«Не секрет, что у «Зенита» с «Сочи» хорошие отношения». Медведев объяснил, почему петербургские футболисты едут на юг

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев объяснил большое количество петербургских футболистов, ушедших в «Сочи». За последний месяц из Северной столицы в южный город переехали семеро игроков. В ближайшее время к ним должен присоединиться восьмой

– С учетом качества наших игроков понятно, что «Сочи» присылают запросы на этих футболистов, – заявил Медведев 9 августа в разговоре с «Фонтанкой». – Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет. «Сочи» делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату. Потому что по правилам РПЛ игрок может отказаться переходить даже в мадридский «Реал» или «Баварию», если его что-то не устраивает. Без желания самого футболиста его никуда продать нельзя. А по поводу хорошего диалога между клубами, то после первых переходов налаживать его стало легче.

По словам Медведева, многие вопросы удается решить лично с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом. При этом гендиректор «Зенита» еще раз подчеркнул, что все трансферы соответствуют рыночным условиям.

«Без оплаты никаких трансферов не было, нет и не будет. Пункта о первоочередном выкупе игроков, перешедших в Сочи, в контрактах нет», – заявил Медведев.

Полную версию интервью на эту тему с Александром Медведевым, а также другие подробности взаимоотношений между «Зенитом» и «Сочи» читайте на «Фонтанке».

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© Фонтанка.Ру

Справка:

Ранее «Зенит» уже расстался с 15 игроками, из них семеро перешли в «Сочи» (бывшее петербургское «Динамо»). Петербургский клуб за три летних месяца покинули Юрий Лодыгин («Газиантеп», Турция), Эрнани («Парма», Италия), Луиш Нету («Спортинг», Португалия), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио (пока без клуба), Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный (все – «Сочи»), Александр Анюков («Крылья Советов»), Егор Бабурин («Ростов»), Лука Джорджевич («Локомотив», официально трансфер еще не объявлен).

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