«Участие в акции не подтвердилось». Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 несовершеннолетних на митинге 27 июля

Во время митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля полицейские по ошибке задержали 37 подростков. Как пишет 9 августа РБК, об этом говорится в ответе московской прокуратуры на запрос столичного уполномоченного по правам ребенка Евгения Бунимовича.

Всего, по информации надзорного ведомства, на митинге задержали 76 несовершеннолетних. Бунимович в своем обращении в прокуратуру писал: «Полагаю, что не было достаточных оснований для задержания несовершеннолетних и применения к ним силы».

В прокуратуре подозрения Бунимовича частично подтвердили. «В отношении 37 несовершеннолетних участие в несогласованной акции не подтвердилось», – пишет замначальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних московской прокуратуры Алексей Львович.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что на 32-х подростков были составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В отношении родителей составлены 7 протоколов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).