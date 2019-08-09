Ремонт ограничит движение на Ушаковской развязке и Большом Сампсониевском проспекте

В субботу, 10 августа, в Петербурге стартуют ремонтные работы на эстакаде у Ушаковского моста. А на Большом Сампсониевском проспекте начнут ремонтировать трамвайные пути.

Как сообщает 9 августа пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в связи с ремонтом с 10 августа до 1 октября на Ушаковской развязке вводятся ограничения движения. Работы будут вести в несколько этапов, соответственно, схему движения по эстакаде в направлении от Ушаковской набережной в сторону Приморского проспекта тоже будут менять постепенно.

С 15:00 10 августа до 7:00 12 августа на всем участке будут фрезеровать асфальт. Постоянных ограничений на это время вводить не будут, но водителей просят следить за знаками и соблюдать скоростной режим. Далее введут следующие ограничения:

с 12 по 15 августа – с 7:00 до 22:00 ограничат движение с сохранением проезда по двум полосам, с 22:00 до 7:00 для водителей оставят одну полосу;

– с 7:00 до 22:00 ограничат движение с сохранением проезда по двум полосам, с 22:00 до 7:00 для водителей оставят одну полосу; 16 августа с 7:00 до 13:00 – ограничение движения с сохранением проезда по двум полосам;

– ограничение движения с сохранением проезда по двум полосам; с 15:00 17 августа до 7:00 19 августа - сужение проезжей части до одной полосы для асфальтирования участка эстакады.

Кроме того, на время работ по очистке и окраске металлоконструкций развязки введут следующие ограничения:

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с 13:00 16 августа до 15:00 17 августа, с 7:00 19 августа до 24:00 1 сентября – сужение проезжей части в обоих направлениях с сохранением по одной полосе в каждом;

– сужение проезжей части в обоих направлениях с сохранением по одной полосе в каждом; с 0:00 2 сентября до 24:00 15 сентября – ограничение движения в сторону Приморского проспекта с сохранением проезда по двум полосам;

– ограничение движения в сторону Приморского проспекта с сохранением проезда по двум полосам; с 0:00 16 сентября до 24:00 1 октября – ограничение движения в сторону Ушаковской набережной с сохранением проезда по двум полосам.

На пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов с 10 августа стартует ремонт трамвайных путей. Работы на участке протяженностью 0,05 километра за 8,97 миллиона рублей выполнит АО «Трест», сообщает пресс-служба КРТИ Петербурга.

В связи с ремонтом с 10 по 28 августа закроют направление движения:

от 1-го Муринского проспекта к Земледельческой улице;

от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта;

от Земледельческой улицы к 1-му Муринскому проспекту;

от Лесного проспекта к Большому Сампсониевскому.

На этот же срок ограничат движение на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта с 1-м Муринским.