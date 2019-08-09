Градсовет не одобрил памятник Гранину. Его придется доработать, чтобы защитить от скейтеров

Эскиз памятника писателю Даниилу Гранину, который планируется поставить на Дальневосточном проспекте, отправился на доработку. Комитет по градостроительству и архитектуре 9 августа опубликовал результаты тайного голосования членов Градостроительного совета, на котором ранее обсуждали судьбу проекта.

Только восемь членов Градсовета из 21-го поддержали проект. 13 человек выступили «против». Скульптору Евгению Буркову придётся додумать планировочное и архитектурное решение «Гранина в кресле».

Вопросы у архитекторов вызвали гранитная основа-стена с надписью «Даниил Гранин», буквы которой показались слишком монументальными и похожими на вывеску, а также небольшая «ступенька» в основании. По мнению некоторых специалистов, такой подъём, особенно в спальном районе, может полюбиться местным скейтерам.

Как сообщил «Фонтанке» скульптор Евгений Бурков, он планирует представить обновлённую версию эскиза на встрече Градостроительного совета уже 14 августа. Хотя мастер и не собирается «сильно отходить от первоначального варианта», он уменьшит буквы в пропорциях, возможно, изменит шрифт, и прислушается к другим замечаниям.

Памятник автору «Блокадной книги» Даниилу Гранину должен быть установлен на Дальневосточном проспекте у библиотеки его имени. Вариант скульптуры в виде писателя, который расслабленно сидит в кресле и держит книгу в руках, ранее одобрила дочь классика Марина Чернышева. В последнем варианте создатели убрали томик из рук литератора и одели его в пуловер, чтобы сделать образ менее похожим на чиновника.