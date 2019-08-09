В военкомате объяснили повестку журналистке Reuters. Виновата женщина

Поиски уклонистов среди тысяч задержанных на несогласованном митинге в Москве нелегко даются столичным военкоматам. Повестка журналистке новостного агентства Reuters стала следствием ошибки. Мария Владимировича забривать в армию не будут.

«Ну это просто описка была, женщина у нас описалась», – сообщил дежурный Военного комиссариата Кунцевского района Западного административного округа города Москвы, отвечая на вопрос РБК 9 августа.

Самой Марии Цветковой в военкомате случившееся не объяснили, но пообещали разобраться, желают ли видеть её в числе призывников 1 октября. От срочного призыва её защищает пол, в военных вузах она не училась, медицинского образования не имеет.

Повестку журналистке, по её словам, вручило официальное лицо. К гендерной трансформации то ли в Мария, то ли в Марио Вячеславовича она отнеслась с юмором, отметив исполнительность военных.

Напомним, задержанные на акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму попали в поле зрение не только комиссариатов, но и приставов. Кроме уклонистов, среди них нашли неплательщиков, задолжавших 26 млн рублей. Мария Цветкова освещала для Reuters митинг 27 июля и не избежала автозака.