Почему на участке Таллинского шоссе почти год полоса перекрыта из-за ошибки

Горожанам нередко кажутся бессмысленными некоторые из временных дорожных ограничений, которые устанавливают в профильных ведомствах, но власти, как правило, находят достойный аргумент. «Фонтанка» наткнулась на случай, когда десятки тысяч водителей на протяжении года лишние минуты теснились в пробке из-за ошибки подрядчика и чиновников.

8 августа врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на Лиговский путепровод, где уже давно из-за предбанкротного состояния «Пилона» молчат рабочие инструменты. Градоначальник заявил, что компанию надо поддержать, и взял с подрядчика обещание, что к 2021 году расширение переправы будет закончено.

Об одном забыли проинформировать Беглова подчиненные: уже почти целый год никак не удается избавить водителей, проезжающих по Таллинскому шоссе, от последствий нелепой ошибки подрядчика, из-за которой перегорожена одна полоса движения на выезд из города. Впрочем, в администрации губернатора, узнав от «Фонтанки» о ситуации, сразу же кинулись её исправлять.

Читатель «Фонтанки», регулярно использующий Таллинское шоссе, в начале июля обратил внимание: через несколько сотен метров после съезда с Лиговского путепровода на протяжении 1,5 км в сторону Ленинградской области огорожена одна полоса движения, при этом никаких работ там не ведется. Как утверждает наш читатель, ограничение было уже осенью 2018 года — примерно с того момента, как на Лиговском путепроводе и начались работы.

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Петербуржец, прочитавший на страницах нашего издания о сложном состоянии компании «Пилон», обратился в Смольный через страничку врио губернатора Александра Беглова с вопросом: зачем ограничивать движение, если подрядчик не выходит на объект?

Секретариат губернатора сообщил: Лиговский путепровод необходимо расширить, в стоимость входят и работы на Таллинском шоссе, у подрядчика на него есть ордер государственной административно-технической инспекции. Отдельно чиновники подчеркнули: убрать ограждение нельзя ради безопасности водителей. На резонный вопрос, о какой безопасности может идти речь, если на протяжении 1,5 км дороги никаких работ не ведется, горожанин ответа не получил.

Зато получила «Фонтанка». Как рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, ведомство не раз само просило убрать ограждение. «Пилон» в ответ объяснял, что во время производства работ по переустройству инженерных сетей была нарушена конструкция дорожной обочины у автобусной остановки (в сети удалось найти новости, связанные с переносом остановки в декабре 2018 года). В связи с этим снятие ограничений небезопасно. В «Пилоне» информацию комитета подтвердили, как и ошибку при производстве работ. Исправить же ситуацию компании не позволило трудное финансовое положение.

«Без изучения условий контракта и текущего положения дел что-либо безапелляционно заявлять нельзя. Если есть возможность какие-то работы у компании принять и оплатить, чтобы обеспечить банкротный "Пилон" финансами на исправление своей ошибки, то необходимо это сделать. Вообще, помимо самой компании, допустившей, как вы говорите, промах, резонно поставить вопрос: а куда смотрел технадзор самого заказчика? Он эту ошибку должен был выявить, регулярно посещая объект. Так что вина лежит не только на "Пилоне". В том числе, и для решения таких вопросов существует Дирекция транспортного строительства, где, если не ошибаюсь, порядка полутысячи сотрудников», – оценил ситуацию руководитель ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов.

Стоимость контракта на реконструкцию Лиговского путепровода — 3,6 млрд рублей с 15%-ным авансированием. Это 540 млн рублей. Как следует из карточки контракта на сайте госзакупок, компания получила пока что лишь 279 млн рублей. Кроме того, согласно законодательству, цену контракта можно изменить на 10%. Очень вероятно, что пространство для финансовых маневров, которые позволили бы оперативно исправить ошибку подрядчика, — есть. Более того, очевидно, что рано или поздно промах «Пилона» будет исправлен, главный вопрос в том, сколько еще и десяткам тысяч водителей, и пассажирам общественного транспорта придется стоять в этом месте?

Согласно документам, официально в прошлом году этот участок был закрыт лишь на неделю. На сайте государственной административно-технической инспекции есть сообщение, согласно которому в период с 16 ноября по 27 ноября будет ограниченно движение на участке Таллинского шоссе от Безымянной улицы до дома №155 по Таллинскому шоссе. Наш читатель уверяет, что 27 ноября ограждение там не убрали и оставили движение ограниченным по сей день. При этом никаких работ не велось и не ведется. Уже в апреле этого года происходящее легализовали. ГАТИ сообщила: ограничение будет с начала апреля 2019 года по 4 августа, после чего оно было еще раз продлено до 15 мая 2020 года.

Впрочем, водителям, похоже, не придется мучиться еще 10 месяцев. В администрации губернатора о сложившейся ситуации на Таллинском шоссе узнали от «Фонтанки» и отреагировали. Как рассказала пресс-секретарь врио губернатора Инна Карпушина, 15 августа начнется освобождение полосы: будут сдвинуты блоки на участке от путепровода до границы работ в сторону КАД. Тем самым проезжая часть вновь расшириться до двух полос в направлении области. Срок решения проблемы – две недели.

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Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»