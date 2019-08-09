Из Фонтанки спасли краснокнижного гуся. Преданный семьянин временно остался без неба

Неравнодушный петербуржец не смог оставить в беде дикого гуся, который с виду уже собирался уйти на дно в Адмиралтейском районе города. Краснокнижную птицу надо бы вернуть к месту гнездования, но сама она сможет добраться разве что пешком.

Об операции по спасению гуся «Фонтанке» 9 августа рассказал петербуржец Игорь. Терпящего бедствие он приметил, когда остановился на перекур в районе набережной Фонтанки, 99. Вроде бы водоплавающая птица безуспешно пыталась забраться на набережную и практически полностью ушла под воду.

«Только шея торчала», – поделился Игорь. Гусь имел вид усталый и замученный, решено было спасать. Птицу затянули на ступеньки за хвост, но прийти в себя не дала женщина с собаками. Страх перед естественным врагом загнал обратно в воду.

«Вытащил снова. Второй раз он уже сам ко мне плыл», – продолжил спаситель. На помощь к нему подоспела пара из Москвы, вместе методично обзванивали службы, но отклик получили только в комитете по природопользованию Смольного. Там птицу ждут, готовы обследовать и, если нет проблем, отпустить.

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Зоолог и автор канала о животных России Павел Глазков уточнил, что выпускать лучше поближе к Финскому заливу. Именно там обитает серый гусь — вид, к которому относится спасённый. Птица занесена в Красную книгу Ленинградской области, а теперь и Петербурга.

Глазков отметил, что из Фонтанки достали взрослую особь, которая, вероятнее всего, уже имеет гусят. «Это преданные семьянины, потомство воспитывают и мать, и отец», – рассказал он.

Птица линяет и сейчас особенно беззащитна: возможности взлететь в этот период нет. В Фонтанку гусь, вероятнее всего, заплыл, спасаясь от хищников — лис, енотовидных собак, ястребов-тетеревятников. Плавательные навыки здорового водоплавающего подвести не могли, уверен зоолог.