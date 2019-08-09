«В общем - напросился». На Парашютной белую KIA наказали за агрессивное вождение

В Приморском районе Петербурга легковушка не прошла проверку на прочность. Со слов очевидцев, манерой вождения водитель так и напрашивался на ДТП.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Антон, на перекрестке улиц Летчика Паршина и Парашютной столкнулись два легковых автомобиля. Белая KIA получила удар в заднюю часть, отчего ей разворотило бампер и багажник.

Участник группы Алексей успел понаблюдать за KIA до аварии. «Момент аварии не видел, но оценил манеру вождения белого «КИА» из этой аварии. Он поворачивал с Суздальского на Дорогу в Каменку с третьего ряда, потом правым рядом обошел всех, выехал на перекресток с Парашютной. Перестраивался неаккуратно. В общем – напросился», – отметил он.