Курбан-байрам перекроет движение у «Горьковской» воскресным утром

Курбан-байрам внесет коррективы в движение транспорта на Петроградской стороне утром 11 августа. В праздник могут ограничить на вход и ближайшую к Соборной мечети станцию метро.

«С 06:00 до 10:00 часов возможно ограничение входа или закрытие на вход вестибюля станции «Горьковская», – сообщили в подземке днем 9 августа.

Также, по информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры, будет прекращено движение транспорта по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, Крестьянскому и Конному переулкам.

Ожидается, что у Соборной мечети соберется до 50 тысяч верующих.