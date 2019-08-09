«Фактор северных корейцев, которые вылавливают абсолютно все, что можно съесть». Ученый объяснил, как сельдяной король добрался до России

Сельдяного короля к берегам Приморья принесло теплое дрейфовое течение. Об этом 9 августа РИА Новости рассказал руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников.

Напомним, накануне сообщалось о том, что впервые в истории у российских берегов встретили сельдяного короля — редкую полуглубоководную рыбу, которая по легенде предсказывает цунами. Ее также называют ремень-рыбой.

«Сейчас дуют сильные южные ветра. Водные массы под воздействием ветра дрейфуют к нам с юга Японского моря, с субтропиков, в том числе оттуда, где встречается эта рыба», — объяснил появление редкой рыбы Масленников.

Причем, по его мнению, сельдяной король и раньше мог подплывать к Приморью — просто его не замечали. Кроме того, добраться до России могли помешать жители КНДР.

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«Если бы она (рыба. — Прим. ред.) была в километре от берега, ее бы никто не увидел, в поверхностных водах в рыбалку она не попадает. К тому же есть фактор северных корейцев, которые вылавливают абсолютно все, что можно съесть, они тоже эти элементы перехватывают», — рассказал ученый.