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Спорт
09.08.2019 18:06
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«Вопросы решаем лично с Борисом Ротенбергом». Медведев рассказал, почему футболисты массово переходят из «Зенита» в «Сочи»

В «Сочи» из «Зенита» за последний месяц уже перешли семь футболистов. Соперники все чаще называют черноморцев фарм-клубом петербуржцев и намекают, что исходы матчей между ними предрешены. «Фонтанка» узнала лично у руководства двух команд, что за странные отношения между ними.

«Вопросы решаем лично с Борисом Ротенбергом». Медведев рассказал, почему футболисты массово переходят из «Зенита» в «Сочи»

"Сочи" - "Зенит//фото: официальный сайт "ФК "Сочи"

Начиная со 2 июля и по сегодняшний день из футбольного клуба «Зенит» в «Сочи» уже перешли семь футболистов. В ближайшее время к ним должен присоединиться восьмой. Столь массовая миграция игроков в одном направлении естественным образом породила множество вопросов.

Всего «Зенит» покинули за летнее трансферное окно 15 футболистов. В «Сочи» уехали защитники Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, полузащитники Ибрагим Цаллагов, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, а также нападающие Дмитрий Полоз и Антон Заболотный. В пятницу, 9 августа, стало известно, что к ним на следующей неделе должен присоединиться восьмой – защитник Миха Мевля. За исключением Мостового, который перешел на правах аренды, это все – полноценные трансферы.


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Выгода очевидна для обеих сторон. «Зенит» разгрузил зарплатную ведомость минимум на 9 млн евро (и это без учета планируемого трансфера Мевли) и даже заработал на продаже. «Сочи» за адекватные деньги получил отличных по меркам команды-новичка РПЛ игроков, правда, теперь вынужден платить им зарплаты совсем другого статуса. 

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Тут нужно напомнить, что «Сочи» – это бывшее петербургское «Динамо». Два клуба связывают тесные отношения – как личные, так и деловые. Владелец ФК «Сочи» – российский бизнесмен Борис Ротенберг. Его сын Роман Ротенберг входит в совет директоров Газпромбанка, который возглавляет Алексей Миллер, чью роль для «Зенита» сложно переоценить. Кроме того, Газпромбанк в июне официально стал спонсором «Сочи». Факт тесных отношений между двумя футбольными клубами подтверждают и сами участники процесса. 

– «Сочи» – это новый клуб, который только формируется, – начал издалека разговор с «Фонтанкой» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. – С учетом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет. «Сочи» делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату (по информации «Фонтанки», это стало возможно благодаря новому спонсору в лице Газпромбанка. – Прим. ред.). Потому что по правилам РПЛ игрок может отказаться переходить даже в мадридский «Реал» или «Баварию», если его что-то не устраивает. Без желания самого футболиста его никуда продать нельзя. А что по поводу хорошего диалога между клубами, то после первых переходов налаживать его стало легче.

– Насколько на этот диалог влияют личные отношения с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом?

– Я знаю его с давних времен, поэтому у нас хорошие отношения. Когда нужно, когда есть какие-то нерешенные вопросы, я решаю их лично с Борисом Романовичем по телефону.

– Вы уже говорили, что большинство переходов в «Сочи» оформлены как трансферы, но получает ли «Зенит» положенные в таких случаях компенсации за своих игроков?

– Да, я же сказал, что все трансферы соответствуют рыночным условиям. Без оплаты никаких трансферов не было, нет и не будет. 

– Имеет ли «Зенит» право на первоочередной выкуп игроков, перешедших в «Сочи»?

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– Такого пункта в наших контрактах на продажу нет.

–  Ожидать ли еще переходов из «Зенита» в «Сочи» в ближайшее время?

– До закрытия трансферного окна осталось не так уж и много времени. Поэтому давайте не будем забегать вперед, посмотрим.

– Как вы относитесь к тому, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»?

– Дело в том, что наши бывшие игроки там не в аренде. Они ушли играть за футбольный клуб «Сочи». Если бы это был фарм-клуб, то должен быть соответствующий договор, как это, например, делается в хоккее. Из фарм-клуба игрок обязан подниматься в другой клуб по первому запросу во время действия трансферного окна. Поэтому данное сравнение некорректно и далеко от реальности.

– Недоброжелатели говорят, что теперь итоги встреч между командами предопределены.

– Это вообще полная глупость. По счастью, у нас в лиге договорных матчей нет и, надеюсь, никогда не будет. Потому что болельщик идет на футбол, чтобы увидеть бескомпромиссную борьбу. И, кстати, в Сочи во втором туре «Зениту» было очень непросто.

В свою очередь, генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сказал по телефону, что большое количество новичков, пришедших из «Зенита», это «скорее совпадение».

– Тогда почему у вас такой интерес именно к футболистам «Зенита»?

– У нас ко многим интерес. Данные футболисты проще переходят к нам, с большим желанием, – заявил Рубашко. – С кем-то тяжелее договориться, с кем-то проще. 

– Александр Медведев говорит, что переговорам помогают дружеские связи между руководством ваших клубов.

– В переговорах, конечно, помогают. Если есть какие-то отношения между управленческим аппаратом, проще где-то договориться. А где-то бывает и сложнее. Все зависит от самих футболистов. Зачастую они сами не хотят переходить.

– Это вы о Заболотном? Переговоры по поводу его трансфера были самыми трудными?

– Футболист сам для себя решает, где ему лучше играть. Делает для себя какие-то выводы. Я так понимаю, что он играл в «Зените-2». Может быть, ему там было комфортно.

– Пишут, что Мевля скоро еще перейдет в «Сочи».

– Я не знаю, кто это говорит (информацию о переговорах подтвердил главный тренер «Сочи» Александр Точилин. – Прим. ред.). Главный источник – это наш официальный сайт. Там самая достоверная информация.

– Для вас унизительно, когда «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»?

– Много что говорят. Говорят, что кого-то доят. У каждого свое мнение, и оно имеет право на жизнь. Кто-то так считает, кто-то на это вообще внимания не обращает. Мы тот клуб, который должен играть на победу с любой командой. Зачем я буду заострять свое внимание на том, что нас там кто-то как-то называет? Пишут вообще много всего. Люди описывают ситуацию так, как они её видят. Если задаться целью каждому разъяснять, то времени на работу не останется. 

Добавим, что пока усиление из «Зенита» мало помогает «Сочи». Клуб после четырех туров чемпионата РПЛ идет на предпоследнем, 15 месте. На счету сочинцев одна ничья, три поражения и ни одной победы. С другой стороны, график был немилосерден к новичкам – первые три игры они провели с лидерами российского футбола.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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