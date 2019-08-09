В конце 90-х зарабатывал битой и электрошокером. В Петербурге задержали поляка с богатым криминальным прошлым

Сбежавшего из Польши охотника за излишней роскошью нашли сотрудники НЦБ Интерпола в Петербурге. Мужчина не только забирал чужое, но и помогал страждущим попасть в более благополучные страны.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне в Северной столице задержали 45-летнего Петра Вельца. Гражданин Польши находился в розыске Интерпола. У себя на родине Вельц известен несколькими эпизодами. В 1999 году он вместе с товарищами, вооружившись битой, охотился за теми, кто носит часы престижных марок и передвигается на дорогих автомобилях. В уголовном деле фигурируют трое пострадавших, с одним работали при помощи палки и электрошокера, второго вывезли в лес и избили битой.

В 2003 году Вельц переключился на более мирный бизнес: помогал нелегалам перейти границу между Украиной и Польшей. Окружной суд Люблина в 2018 году признал его виновными в вымогательстве, разбое, незаконном лишении свободы, избиении человека, организации незаконного пересечения границы и приговорил к пяти годам лишения свободы. Дело слушалось заочно, Вельц, чтобы избежать наказания, покинул страну и приехал в Россию. В Петербурге его настигла полиция.

«Злоумышленник задержан и доставлен территориальное подразделение полиции. Инициатору розыска сообщено о его задержании», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.