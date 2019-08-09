«Мосгортранс» и дорожники требуют от фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля возместить 12,5 млн рублей

Государственное унитарное предприятие, отвечающее за общественный транспорт в столице, и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски о возмещении ущерба после несанкционированного митинга 27 июля.

«Первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве, к участникам протеста 27 июля. Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 миллиона рублей», – цитирует 9 августа заявление пресс-службы ГУП «Мосгортранс» агентство «Москва».

Иски поданы в отношении людей, которые стали фигурантами дела о массовых беспорядках. Сейчас их насчитывается уже 12. «Учитывая, что уголовные дела ведет СК РФ, в соответствии с 44 ст. УПК РФ исковые заявления направлены в Следственный комитет РФ», – уточнили в «Мосгортрансе».

Общий ущерб, нанесенный в результате акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, на предприятии оценили в 100 миллионов рублей.

Ранее московские приставы нашли у задержанных долгов на 26 миллионов рублей. Среди демонстрантов обнаружилось также 134 уклониста от военной службы, а сотрудница агентства Reuters даже получила повестку из военкомата, где ее назвали «Марий» вместо «Мария». Столичная прокуратура также грозила лишением родительских прав паре, которая взяла годовалого сына с собой на протестную акцию.