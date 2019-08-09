РСТИ заключила первую сделку в ЖК «Familia» через эскроу-счет

РСТИ (Росстройинвест)

РСТИ (Росстройинвест) заключила первую сделку с использованием эскроу-счетов в жилом комплексе премиум-класса «Familia» на Петровском острове. В июне этого года РСТИ и Сбербанк заключили договор на проектное финансирование на строительство с кредитным лимитом 6,41 млрд. рублей сроком до 62 месяцев.

РСТИ как застройщик и покупатель квартиры в ЖК «Familia» подписали договор долевого участия, предусматривающий открытие клиентом эскроу-счета в Сбербанке. Деньги дольщика теперь хранятся на данном счете и будут перечислены застройщику только после ввода дома в эксплуатацию.

«Изменения в 214-ФЗ, вступившие в силу 1 июля 2019 года, наша компания встретила полностью подготовленной, – отмечает заместитель председатель совета директоров РСТИ (Росстройинвест) Нина Креславская. – Пять наших объектов получили заключения о строительной готовности, а ещё два получили проектное финансирование Сбербанка и ВТБ и аккредитованы для продажи через эскроу-счета».

Напомним, что ЖК «Familia» – это жилой комплекс премиум-класса на Петровском острове. Он располагается в окружении зелени и воды на участке площадью около 3,5 га. В рамках проекта будут возведены три восьмиэтажных дома на 555 квартир жилой площадью около 47 тыс.кв.м. Изысканные интерьеры входных групп были разработаны дизайн-студией Ирины Санцыковой. В центральном корпусе запланировано лобби и зона ожидания со вторым светом площадью 200 кв. м, причем высота двухсветного пространства от пола до потолка – 6,7 м. В квартирографии есть уникальные лоты с террасами, окнами в санузлах, мастер-спальнями и гардеробными. На первых этажах запланированы коммерческие помещения, а во дворе – дизайнерский проект благоустройства и озеленения территории.

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ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents