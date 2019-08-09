«Пусть хотя бы свяжутся с нами». Десятки подрядчиков турецкого строителя ЗСД уже три года ждут свои деньги

В конце прошлой недели у первого из почти семи десятков обиженных подрядчиков и поставщиков на строительстве петербургского Западного скоростного диаметра сдали нервы. Спустя три года ожидания к филиалу турецкого холдинга ICA подан банкротный иск.

Антон Ваганов/Коммерсантъ

Хотя ЗСД сдан в эксплуатацию еще в 2016 году, петербургский филиал ICA, который строил его, все еще функционирует как юрлицо. Во-первых, на нем гарантийные обязательства перед заказчиком, которые продлятся еще года два. А во-вторых, огромное число претензий от подрядчиков и поставщиков, которые спустя три года так и не могут получить свои деньги.

Данные судебной статистики говорят о 16 рассматриваемых сейчас делах. Всего по неисполненным обязательствам зафиксировано 66 требований на 210 млн рублей, а 116 дел на 728 млн рублей значатся завершенными. Все они поданы не к самому турецкому холдингу, а к его петербургской структуре со сложным названием Филиал акционерной компании «ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ». Это не единственный филиал ICA в Петербурге – второй сейчас достраивает последний участок магистрали Петербург – Москва М-11. К нему у подрядчиков тоже есть вопросы в суде, но их единицы, что можно списать на обычную хозяйственную активность крупной компании. Хотя в 2017 году претензий было много, и трасса даже перекрывалась грузовиками подрядчиков, требовавших расплаты.

Строительство ЗСД стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов Петербурга как по стоимости, так и по числу привлеченных подрядчиков. Его общая стоимость оценивалась в 212 млрд рублей. Из них на центральный участок в 11,7 км, где подрядчиком была ICA, пришлось больше половины – 128 млрд рублей. Это связано со строительством трех крупных мостов и тоннеля под Смоленкой, включая 620-метровый вантовый мост через Корабельный фарватер.



Около 50 млрд рублей было направлено на центральный участок из федерального бюджета, остальное привлечено инвесторами ООО «Магистраль северной столицы». Ими стали Внешторгбанк, Евразийский банк развития, ВТБ, Газпромбанк и ЕБРР.



ICA Construction – крупная подрядная организация, базирующаяся в Турции. Она образована как совместное предприятие турецкой IC Ictas Insaat A.S. и итальянской Astaldi S.p.A. Совокупный портфель уже выполненных заказов превышает $6 млрд. Подряды выполняются по всему миру — от Латинской Америки до Африки и Юго-Восточной Азии. В Петербурге компания кроме ЗСД строила аэропорт Пулково, сейчас завершает достройку последнего участка трассы Петербург – Москва М-11 и планирует участвовать в строительстве трамвайной линии Сосновая Поляна – Красное Село.

Если внимательно изучать дела, поданные к филиалу, занимавшемуся стройкой ЗСД, можно заметить, что в ряде случаев после обращения в суд задолженность частично гасилась, и дела закрывались по инициативе истцов. Но есть примеры, когда даже после заключения мирового соглашения, обязывающего ICA заплатить часть денег в обмен на отказ от требований, подрядчикам приходилось заново идти в суд и снова требовать расплатиться.

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«Где-то они споткнулись»

Такая ситуация случилась, к примеру, с АО «Воронежстальмост» . Эта фирма участвовала в ремонте и строительстве Финляндского железнодорожного и Вантового мостов, а к 2016 году была крупным подрядчиком и на объектах ЗСД.

«Сперва они нам перечисляли деньги, и были большие молодцы. Но потом что-то случилось, где-то они споткнулись, и с 2016 года перестали платить», – рассказывает юрист воронежской компании Ольга Прибыльнова. Судя по судебным документам, остаток долга — 28,6 млн рублей. За время тяжб «Воронежстальмосту» пришлось подать с десяток разных исков, несколько раз заключались мировые соглашения, но погашать долг ICA так и не стала.

«Мы приняли решение подавать банкротный иск, хотя понимаем, что вообще-то наше законодательство не предполагает такой процедуры в отношении филиала иностранной компании. Это первая попытка, которая может состоится, а может – нет», – говорит Прибыльнова. Спустя три дня после подачи иска арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оставил его без движения, предложив воронежцам до 2 сентября донести недостающие документы. «Мы торопились, нам надо принимать быстрые меры, а когда торопишься, не все успеваешь сделать вовремя. Но спасибо суду, он дает месяц на исправление недочетов», – объясняет юрист.

Однако надо ли будет приносить нужные документы и платить пошлину – в «Воронежстальмосте» не уверены. «Если они хотя бы с нами свяжутся, может быть, ничего и не состоится. Пока не связывались», – объясняет юрист.

В ООО «Рутолл» , которое поставляло на ЗСД систему сбора платы за проезд, считают, что им повезло. «Большую часть денег нам выплатили, у нас был договор с довольно жесткими условиями. Но сейчас закончился гарантийный срок, и подошел очередной платеж. И его мы никак не можем получить. По контракту мы должны уведомлять их о необходимости заплатить деньги чуть ли не за полгода. И все это время мы им посылали письма, а ответ — вообще ничего. Никакого общения не происходит, – рассказывает «Фонтанке» специалист «Рутолл». – Мы думаем, у них на счетах уже ничего нет, все выведено, а этот филиал не закрывается только из-за гарантийных обязательств перед городом». В начале июля был подан иск на 13,6 млн рублей, судебное заседание по нему назначено на 28 августа. Стоит отметить, что «Рутолл» – не простая компания, она контролируется Игорем Ротенбергом. Но, видимо, магия имен не действует на турецких строителей.

Все – в Турцию!

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В российском представительстве ICA заверяют, что банкротный иск к ним — недоразумение. «АК «ИДЖА АСТАЛДИ – ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» является турецкой компанией, имеющей в РФ филиал, и кредитор состоит в отношениях только с ним. Российский филиал является структурным подразделением компании-учредителя в Турции. Инициировать какое бы то ни было производство по делу о банкротстве в России в отношении находящейся в Турции турецкой компании-учредителя нет никаких правовых оснований, – говорят в компании. – Подобное ходатайство может быть подано только в Турции и на основании турецкого законодательства о банкротстве. С учетом того, что в России отсутствует транснациональное законодательство о банкротстве (нет прецедентов и не регламентируется законами), мы полагаем, что начать подобное производство в отношении АК «ИДЖА АСТАЛДИ – ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» было бы невозможно».

При этом представители турецкого холдинга подчеркивают, что не намерены прекращать свою деятельность даже после окончания гарантийного срока по ЗСД. «Компания продолжит свою деятельность и погасит свою фактическую задолженность в соответствии со своим бизнес-планом», – заявили в ICA, подчеркнув, что часть претензий подрядчиков уже отклонена в судах.

С юридической точки зрения этот банкротный иск и правда выглядит не очень перспективно.

Партнер компании "Юникомлигал" Наталия Неверовская говорит, что прецедентов банкротства в российском суде иностранной компании не было. "Ситуации, когда нужно искать методы воздействия на иностранные фирмы, случаются довольно часто, и мы рассматривали подобные риски в своей практике, но действенных решений не так много. Даже если мы ее тут обанкротим, непонятно, как потом использовать это решение в Турции, – говорит юрист. – Филиал ICA в рамках этого дела, наверное, можно было бы закрыть, если удастся убедить суд в том, что он работает недобросовестно. Но что это даст кредитору? Будет просто такая месть, но денег не вернуть".

Так что подобный иск выглядит как жест отчаяния и желание привлечь внимание турецкого строительного гиганта к проблемам обиженных им российских фирм.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»