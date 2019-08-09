Двух сотрудников петербургского Роспотребнадзора обвинили в получении взятки. Их задержали на рабочем месте

Двое сотрудников Роспотребнадзора задержаны в здании петербургского управления при получении взятки. 300 тысяч рублей в конверте приняли в служебном кабинете, после чего «на сцене» появились люди в форме.

О возбуждении уголовного дела 9 августа сообщает ГСУ СК РФ по городу. Обвинение предъявили 36-летней замначальника отдела надзора за продукцией в обороте и ее 32-летнему подчиненному, главному специалисту-эксперту отдела. По версии следствия, они потребовали от представителя местного индивидуального предпринимателя 300 тыс. рублей. Взамен пообещали не привлекать коммерсанта к административной ответственности за выявленные нарушения в сфере торговли.

«8 августа 2019 года, находясь в помещении служебного кабинета в одном из домов по улице Стремянной, [обвиняемые] получили от представителя предпринимателя вышеуказанную сумму, после чего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», – заявили в Следкоме.

Меру пресечения сотрудникам Роспотребнадзора еще не избирали.

В здании на Стремянной улице, 19, находится управление федеральной службы по Петербургу.