Со своим – на выход. В кинотеатрах могут запретить еду и напитки

Министерство культуры РФ разработало правила пользования кинотеатрами и предлагает закрепить их законодательно. Из залов смогут выгонять владельцев слишком громоздких сумок и тех, кто хрустит купленным на стороне попкорном.

Документ 8 августа опубликован на портале проектов нормативно правовых актов. Поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» обяжут кинотеатры пристальнее следить за безопасностью и информировать посетителей о том, как реагировать на чрезвычайные ситуации и куда эвакуироваться в случае угрозы.

Кроме того, зрители смогут вернуть деньги за билет, если по вине кинотеатра сеанс отменили или он был некачественным. Законопроект также вводит запрет на пронос оружия и предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, пиротехники, громоздких предметов и своей еды и напитков. Кинотеатры получат возможность не пускать на сеанс посетителей, которые пронесли закуски с собой. Исключение предложено сделать для попкорна, алкоголя и прочего, купленных непосредственно в кино.