Водитель на глазах у сына насмерть сбил пешехода, скрутил номера и скрылся. Он не хотел, чтобы дети росли беспризорниками

Почти два года бегства после смертельной аварии в Кудрово водитель черной «Камри» объяснил заботой о детях. Семен Шамилов сбил девушку на глазах родного сына и им же оправдался в суде.

Как сообщила «Фонтанке» 9 августа адвокат Екатерина Герасимова, водитель накануне был приговорен к 2 годам 8 месяцам колонии-поселения. Всеволожский суд взыскал с него миллион рублей компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей.

27-летняя жительница Кудрово днем 1 сентября 2017 года переходила Европейский проспект по нерегулируемому пешеходному переходу. Перед ней, пропуская, притормозила «Мазда». Девушка почти дошла до конца, когда из-за машины на полном ходу, по встречной полосе, выскочила черная «Камри». Потерпевшую отбросило метров на пятьдесят, она умерла на месте.

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За рулем «Тойоты» сидел 41-летний Шамилов, на пассажирском сиденье — его десятилетний сын. Водитель вышел из салона, произнес перед очевидцами речь о виновности пешехода, скрутил номера и уехал. По Кудрово от места ДТП он тоже гнал, запоминаясь другим водителям разбитой передней частью «Камри».

Задержали Шамилова почти через два года, в мае 2019-го, по другому уголовному делу — о грабежах автовладельцев. За аварию его судили в особом порядке. Он признал вину, подчеркивая, что с Европейского проспекта скрылся в думах о двух несовершеннолетних детях. Якобы Шамилов растил их в одиночку, и в случае задержания заботиться о них было бы некому.