Под Кингисеппом у бизнесмена нашли охотничий арсенал и взрывпакеты

С обысками по делу о крупном мошенничестве пришли к бизнесмену в Кингисеппском районе Ленобласти, а нашли припрятанный арсенал.

Как сообщает 9 августа издание 47news, накануне сотрудники правоохранительных органов провели обыск у 65-летнего предпринимателя из деревни Кошкино. В доме и пристройках у Николая Шоноева нашли четыре ружья, охотничий карабин, три тысячи патронов и три, предположительно, взрывпакета. Все это отправили на экспертизу.

Пришли к директору ООО «Кижинга» по уголовному делу о крупном мошенничестве. Фирма занимается техобслуживанием и ремонтом транспорта. В 2018-2019 годы коммерческая структура заключила контракты на благоустройство на 15 млн рублей с муниципальным казённым учреждением «Служба городского хозяйства» Кингисеппа. Вопросы полиции были связаны с этим.

Что касается арсенала, то, по словам Шоноева, малокалиберные патроны у него хранятся с 1986 года и предназначались для ружья, которым он давно не пользуется.