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Происшествия
09.08.2019 15:17
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«Думали, КАМАЗ перевернулся». Легковушка на Ленинском с грохотом снесла забор и улетела в траншею

Вечером 8 августа в Красносельском районе Петербурга местных жителей напугал грохот. Водитель автомобиля решил вместо труб уложить в яму свою машину.

По информации читателя «Фонтанки» Алексея, около 23:10 напротив дома 77, корпус 1, по Ленинскому проспекту легковой автомобиль протаранил ограждения и улетел в траншею. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прокладывает там водопровод.

«Думали, КАМАЗ перевернулся». Легковушка на Ленинском с грохотом снесла забор и улетела в траншею

Как добавляют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», водителя осмотрели прибывшие на место медики, после чего передали на руки сотрудникам ДПС. По предположению очевидцев, мужчина был нетрезв.

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«Он сильно шатался, ДПС до приезда медиков одели на него наручники, а потом для осмотра сняли. В машине был один. Водителя увезли в машине ДПС, перед ними поехала скорая, – пишет участница группы Ольга (здесь и далее авторский текст сохранен. – Прим. ред.). – Мы думали, КАМАЗ у нас тут перевернулся, с каким звуком он влетал. Самое поганое, он даже не тормозил!! В каком он был состоянии, благо не убил никого».

По словам других участников, водитель успел покуролесить на Ленинском, прежде чем занырнуть в яму. «Во дворе Ленинский 72к3 врезался в 2 машины, серый «Опель» и красный «КИА», – пишет Дарья.

«Видел! Этот товарищ на глазах все исполнил, 2 раза в сторону Ленинский/Доблести, затем развернулся, бахнул ещё раз эти же ограждения в обратном направлении, и конечная остановка – это то, что описано выше, удар был хороший, вошёл звонко», – добавляет Алексей.

Несколькими часами ранее на Выборгской набережной молодой парень на «Жигулях» вылетел на встречную полосу и собрал две машины и автокран. Пострадали четыре человека.

Всего же за 8 августа в Петербурге произошло 358 дорожных аварий, в том числе 10 с пострадавшими, сообщает 9 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Обошлось без погибших, а вот травмы получили 13 человек, среди которых один ребенок.

В Ленинградской области было зафиксировано 61 ДТП, а люди пострадали в 7. Травмы получили 8 взрослых, три человека погибли.

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Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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