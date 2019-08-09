Range Rover снес ограждение и вылетел на «встречку» на Славы. Зеваки собрали пробку

Движение транспорта во Фрунзенском районе Петербурга затруднило ДТП с люксовым внедорожником. Машина перегородила два ряда.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 9 августа на проспекте Славы, под «крабом» на пересечении с Будапештской улицей белый, Range Rover Sport снес металлическое разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу. В результате две крайние полосы оказались заняты разбитым автомобилем и усыпаны обломками.

«Человек ехал в сторону Московской и решил развернуться, наверное. В сторону Ломоносовской начинается пробка», – добавляет очевидица Виктория.

О пострадавших не сообщается. По данным «Фонтанки», внедорожник принадлежит 63-летнему жителю Ленобласти. Машину он приобрел около года назад у предыдущего владельца.

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По данным «Яндекс.Пробок», затор на проспекте Славы начинается от Витебского проспекта. Автомобилисты в «Разговорчиках» жалуются на зевак.