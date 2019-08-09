Солдат Марий. После задержания на московской акции повестку в военкомат вручили журналистке Reuters

Оригинальный подход столичных властей к участникам несанкционированных акций на себе прочувствовала сотрудница новостного агентства Reuters Мария Цветкова. Приставы к ней ещё не пришли, но повестку женщине уже вручили.

О последствиях своей работы на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Цветкова 9 августа сообщила в своём Facebook. Извещением с оттиском Минобороны её обязывают явиться в военный комиссариат Кунцевского района для уточнения документов воинского учёта. Повестка подписана военным комиссаром района Цветовым.

На Партизанской улице её ждут к осеннему призыву — 1 октября. Необходимо захватить паспорт, военный билет, справку с места работы. По закону «О воинской обязанности» срочному призыву подлежат только россияне мужского пола. Воинское звание вместе с дипломом получают также выпускницы учебных заведений Минобороны, встать в строй они могут по контракту. В военкомате выкрутились своебразно, адресовав повестку Цветкову Марию Владимировичу.

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«Когда ты получаешь абсурдный приказ начальства, единственный способ с этим бороться — выполнить его, сохранив изначальный идиотизм в нетронутом виде», — оценила журналистка.

По её словам, она освещала митинг 27 июля и была задержана перед акцией у мэрии. О том, что среди демонстрантов будут искать уклонистов от службы, предупреждали заранее. Внимание к попавшимся полиции после проявили также судебные приставы, насчитав у задержанных долгов на 26 млн рублей.