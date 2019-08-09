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Технологии
09.08.2019 15:04
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«Калашников» разработал электромобиль для таксистов и каршеринга

На Международном евразийском форуме «Такси» в Москве ГК «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») представила электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Он прост в использовании и требует минимального техобслуживания. Машина предназначена для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний», – говорится в сообщении компании.

Там уточнили, что мощность автомобиля составит до 50 кВт, он сможет разгоняться до 80 км/ч, запас хода — 150 км. Весит машина 650 кг.

Фото: Фото: kalashnikov.media

Напомним, ранее «Калашников» представил электрический концепт-кар CV-1 на базе ретрокузова ИЖ-21252 «Комби». Кроме того, компания занимается созданием еще нескольких новинок, никак не связанных с оружием: например, мотоцикла Urban Moto и электрокроссовера. Концерн обратился к продукции гражданского назначения, чтобы диверсифицировать свою деятельность.

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Справка:

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Кроме того, компания производит гражданскую продукцию - охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

51% акций «Калашникова» принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% — частным инвесторам.

Новыми направлениями деятельности концерна являются дистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты и многофункциональные катера специального назначения, указано на сайте компании.

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