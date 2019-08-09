Лахта Центр выпустил комикс про супергероев. Там есть кот

Комикс «Фантастическая пятерка. Команда супергероев», действие которого происходит в Петербурге, был подготовлен Лахта Центром в преддверии Дня строителя.

Лахта Центр

«Управление погодой, полеты со сверхзвуковой скоростью, возможность поймать облако, увидеть солнце в пасмурный день и зарядиться энергией круглой радуги — это не только сверхспособности супергероев, но и те чудеса, которые происходят каждый день в Лахта Центре», — так свое творение 9 августа анонсировал многофункциональный комплекс в Приморском районе.

Авторы — художник-иллюстратор Мэнли (Manly) и дизайнер Александра Скарук — признаются, что черпали вдохновение в работе Стэна Ли «Фантастическая четвёрка» 1961 года.

В российской версии супергероев стало на одного больше за счет кота. Кроме него, в Петербурге есть Главный, Молния, Итальянец и Майндмастер. У каждого из них своя суперспособность. Так, в эпизоде «Ветер перемен» петербуржцы и гости города не могут дождаться ветра, чтобы корабль на празднике «Алые паруса» начал свое плавание. Тогда на помощь приходит Лахта Центр, откуда посылают Итальянца, у которого есть «способность управлять погодой». Ветер в парусах появляется к радости зрителей.

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Команда небоскреба обещает продолжить выкладывать свой комикс в будущем.

Напомним, что Лахта Центр — это строившийся с 2012 года общественно-деловой комплекс со штаб-квартирой «Газпрома». Небоскреб одновременно побил несколько рекордов, став самым северным в мире и самым высоким в России и Европе. Высота здания достигает почти 462 метров.