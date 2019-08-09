СМИ: Мевля станет восьмым игроком, ушедшим из «Зенита» в «Сочи»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля может стать 15-м игроком, покинувшим команду этим летом. Как сообщает в пятницу, 9 августа, «Чемпионат.com», 29-летний игрок сборной Словении может перейти в «Сочи» уже на следующей неделе.

Защитник Миха Мевля родился 12 июня 1990 года. Воспитанник словенского клуба «Горица». В «Зенит» перешел в 2017 году из «Ростова». Контракт с ним подписан до 2021 года. Всего Мевля провел за петербургский клуб 43 матча, в которых забил один гол, получил семь желтых и одну красную карточку. В сезоне-2019/20 ни разу не выходил в официальных матчах.

Ранее «Зенит» уже расстался с 14 игроками, из них семеро перешли в «Сочи» (бывшее петербургское «Динамо»). Петербургский клуб за три летних месяца покинули Эрнани («Парма»), Луиш Нету («Спортинг»), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио (пока без клуба), Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный (все – «Сочи»), Александр Анюков («Крылья Советов»), Егор Бабурин («Ростов»), Лука Джорджевич («Локомотив», официально трансфер еще не объявлен).