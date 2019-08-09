В Петербурге есть свободные выборы: горожанам предложили определиться с цветом общественного транспорта

СПб ГКУ «Организатор перевозок» пытается выяснить, какого цвета должны быть автобусы, разъезжающие по улицам города. Голосование проходит на сайте учреждения.

«Единый цвет транспорта обеспечивает дополнительную безопасность пассажиров – если он выделяется в потоке, другие участники дорожного движения стараются быть осторожнее. Это также помогает пассажирам заметить автобус издалека и ускорить шаг к остановке», – объясняет «Организатор перевозок».

На выбор предложено 3 цвета: голубой, который «повторяет тона рек и каналов Санкт-Петербурга», «позитивный яркий цвет морской волны», «яркий лазурный цвет», один из брендовых цветов «Зенита». Кроме того, петербуржцам оставили возможность предложить свой цвет.

Напомним, что в 2020 году Петербург ждет реформа общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов перестанут существовать. 280 из них — это автобусы с буквой «К». Чтобы компенсировать потерю, городские власти выпустят дополнительную технику, откроют 97 новых маршрутов и изменят трассировку у 62 направлений. При этом будет использоваться только новая техника.