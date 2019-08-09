Рэпер Оксимирон поддержал митинг 10 августа в Москве. И предложил всем присоединиться

Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, опубликовал 9 августа в Instagram обращение к подписчикам, в котором заявил, что будет присутствовать на митинге в Москве. «Я тоже буду на митинге 10 августа на проспекте Сахарова в 2 часа дня и приглашаю всех подписчиков присоединиться ко мне», – заявил музыкант. Также Федоров отметил, что для него это будет первый в жизни митинг.

По мнению музыканта, необходимо добиваться прекращения «абсурдного и репрессивного» уголовного дела о массовых беспорядках 27-го и 3-го числа. В конце ролика рэпер перечислил имена фигурантов дела о «массовых беспорядках» и потребовал их освобождения.

Митинг за свободные выборы, согласованный московскими властями, состоится 10 августа на проспекте Сахарова. Ранее было заявлено, что на мероприятии должны состояться выступления рэпера Face, а также групп «Кровосток» и IC3PEAK. Однако мэрия Москвы запретила выступления этих артистов. Позже один из организаторов акции, Илья Азар, сообщил, что заявленные музыканты все равно выступят, несмотря на запрет.