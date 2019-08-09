Рэпер Оксимирон поддержал митинг 10 августа в Москве. И предложил всем присоединиться
Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, опубликовал 9 августа в Instagram обращение к подписчикам, в котором заявил, что будет присутствовать на митинге в Москве. «Я тоже буду на митинге 10 августа на проспекте Сахарова в 2 часа дня и приглашаю всех подписчиков присоединиться ко мне», – заявил музыкант. Также Федоров отметил, что для него это будет первый в жизни митинг.
По мнению музыканта, необходимо добиваться прекращения «абсурдного и репрессивного» уголовного дела о массовых беспорядках 27-го и 3-го числа. В конце ролика рэпер перечислил имена фигурантов дела о «массовых беспорядках» и потребовал их освобождения.
Проспект Сахарова, 10 августа, 14:00. Подписываюсь под последним постом @yurydud. Примечания к видео: 1) ежедневно появляются новые обвиняемые по делу; разумеется, речь идет о полном прекращении всего дела, а не только об упомянутых в видео. 2) мелкая неточность: дело шьется (во всяком случае, пока что) только по протестам 27 июля, а не по 27 и 3 августа. Увидимся завтра.
Митинг за свободные выборы, согласованный московскими властями, состоится 10 августа на проспекте Сахарова. Ранее было заявлено, что на мероприятии должны состояться выступления рэпера Face, а также групп «Кровосток» и IC3PEAK. Однако мэрия Москвы запретила выступления этих артистов. Позже один из организаторов акции, Илья Азар, сообщил, что заявленные музыканты все равно выступят, несмотря на запрет.
Справка:
Напомним, что 5 августа московские власти согласовали митинг на проспекте Сахарова на 10 августа после того, как в столице прошли несколько несанкционированных демонстраций. Участники собираются поддержать не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. Заявленная численность мероприятия до 100 тысяч человек. При этом планируемый концерт в день митинга не был одобрен, так как выступления артистов необходимо согласовывать за 30-45 суток. Артисты выступать собираются все равно.
27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На каждой из акций задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). 9 августа число фигурантов дела выросло до 12.