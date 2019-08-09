В день митинга в Москве тюремщики будут соревноваться в вождении автозаков

Федеральная служба исполнения наказаний по Москве рассказала о планируемом 10 августе турнире по вождению автозаков, приуроченном ко дню транспортной службы ведомства. Об этом 9 августа пишет ТАСС. В то же самое время в столице готовят акцию протеста.

«В нем [турнире] примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России. Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы», – рассказали в пресс-службе столичного УФСИН.

Соревнования между водителями автозаков пройдут уже в третий раз. В прошлом году участниками стали представители нескольких регионов.

Столичное МВД ранее предупредило о готовящейся в это же время акции протеста. «10 августа 2019 года на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный в установленном порядке с органами исполнительной власти города митинг. <...> ГУ МВД России по г. Москве будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», – говорится на сайте ведомства.

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Напомним, что 5 августа московские власти согласовали митинг на проспекте Сахарова на 10 августа после того, как в столице прошло несколько несанкционированных демонстраций. Участники собираются поддержать не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. Заявленная численность мероприятия – до 100 тысяч человек. При этом планируемый концерт в день митинга не был одобрен, так как выступления артистов необходимо согласовывать за 30–45 суток. Артисты выступать собираются все равно.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На каждой из акций задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). 9 августа число фигурантов дела выросло до 12.