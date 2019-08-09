Задержан предполагаемый автор поножовщины у моста Александра Невского

Предполагаемый зачинщик поножовщины на съезде с моста Александра Невского в Петербурге задержан. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Северной столицы 9 августа.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — добавили в ведомстве.

По версии следствия, 24-летний водитель «Хёндэ» не поделил дорожное пространство с «Нексией» на съезде с моста Александра Невского. Обе машины притормозили на островке безопасности у пятого дома на Заневском проспекте. Автолюбители и пассажиры от словесных претензий быстро перешли к кулакам. Драка закончилась ударом ножа.

В больницу с проникающей раной груди доставили гражданина Узбекистана, сидевшего за рулём Daewoo Nexia. Также к медикам отправились двое его земляков с менее серьёзными повреждениями. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.