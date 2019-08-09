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Доброе дело
09.08.2019 13:53
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В Петербурге проходит марафон «Редкие, но равные» в поддержку людей с орфанными заболеваниями

Петербургская Ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ и Служба помощи людям с БАС (боковым амиотрофическим склерозом) в рамках проекта «Нельзя вылечить, но можно помочь» запустили марафон «Редкие, но равные». В его рамках желающим предлагают поддержать людей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями.

«В нашей стране более 2 миллионов человек страдает редкими (орфанными) заболеваниями. Большинство из них не поддаются лечению, но можно существенно улучшить качество жизни таких пациентов», – говорят организаторы марафона.

В ходе марафона, который продлится до 8 сентября, ГАООРДИ и Служба помощи людям с БАС собирают необходимые вещи для пациентов, в частности подгузники, полотенца, одноразовые простыни и пр. Также собирают питание. С полным списком можно ознакомиться здесь. Приносить можно с 10:00 до 22:00 часов в офис ГАООРДИ по адресу: пр. Обуховской Обороны, 199.

«Приглашаем всех желающих поддержать наш проект и показать пациентам с тяжелыми заболеваниями, что в Петербурге много неравнодушных людей, готовых прийти на помощь», – сказали организаторы.

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