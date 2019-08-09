Попытка скрыться на чужих «Жигулях» разбилась о полицейский «УАЗ» на Народного Ополчения

Молодого парня на угнанном автомобиле задержали ночью 9 августа в Петербурге. Пытаясь скрыться, он устроил ДТП с полицейской машиной.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около часа ночи на проспекте Народного Ополчения наряд ДПС, патрулировавший улицы, заметил на АЗС подозрительные «Жигули». Проверка по базе показала, что машина числится в угоне.

Водитель ВАЗа, увидев стражей порядка, попытался скрыться, но не справился с управлением и столкнулся с полицейским «УАЗ Патриот». За рулем «Жигулей» оказался 19-летний петербуржец, который ранее уже был осужден. Его задержали и доставили в отдел полиции.