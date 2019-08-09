Голубиная охота. У «Авроры» туристу из Китая показали, зачем обнимаются при фотографировании с птицами

Аттракцион с ручными голубями обошелся туристу из Китая в кучу денег и порцию страха. Любвеобильный «орнитолог» из ДНР оказался примитивным карманником, но Петербург не без отзывчивых людей.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне в полдень у крейсера «Аврора» дежурила парочка молодых персонажей с белыми пернатыми. Домогалась до туристов, зазывала на фотосессию, кормила голубей с рук. 62-летний китаец Цзян участвовать в аттракционе не то чтобы хотел, но пришлось. Хозяин птиц нежно, но настойчиво иностранца приобнял и о чем-то торопливо заговорил.

Момент близости был скоротечен, но цепкому взгляду шедшей мимо петербурженки, наслышанной о назойливости птичников, хватило времени заметить движение руки. Зазывала сунулся в передний карман китайских штанов и выудил бумажник. Девушка подняла шум, парочка собрала голубей и отчалила от «Авроры».

Растерянный турист оплакивал 1500 юаней и 7000 рублей, но петербурженка дала понять, что отчаиваться рано. Звонок в полицию распространил приметы карманников по уличным патрулям, поиск получился скорым и успешным.

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Турист получил бумажник и поспешил откланяться. Кроме китайского, он языков не знает, от предложенного переводчика отказался, не пожелав писать заявление. А без него карманная кража хоть и была, но ее как бы не было.

Руку к китайцу совал 27-летний уроженец Донецка Савченко, выяснила полиция. В отделе он отрекомендовался гражданином ДНР, но это не сработало. На него составили протокол по статье 18.8 КоАП за незаконное пребывание в России. Его повезут в суд с очевидной перспективой выдворения на историческую родину. Подельнику — 20-летнему жителю Мурино Чабану — достался административный протокол за незаконное предпринимательство.