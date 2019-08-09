В финской Савонлинне объединят «Кармен», барокко и польскую оперу

Hannu Luostarinen, Visit Finland

В крепости Олавинлинна не успел завершиться оперный фестиваль этого года, а уже объявлен репертуар на лето-2020.

Впервые на финской сцене следующим летом будет исполнена редкая опера «Король Рогер» польского композитора Кароля Шимановского, созданная в 1920-х годах. Действие постановки, в которой автор обращается к противостоянию религии и веры, разворачивается на Сицилии во времена правления короля Рогера II (1095 – 1154).

Гвоздём программы 2020 года станет опера «Кармен», заглавную партию в которой исполнит Ив-Мод Юбо, а партию Хосе – французский тенор Амади Лага. Именно этим произведением откроется фестиваль 3 июля.

С гастролями в Савонлинну приедет Хорватский национальный театр имени Ивана Зайца из города Риека. Этот визит приурочен к получению Риекой статуса культурной столицы Европы 2020 года. Хорватский театр покажет лирическую оперу «Вертер» Массне и обратится к эпохе барокко с оперой Генделя «Юлий Цезарь», в которой не обойдется без акробатики.

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Также зрители услышат такие оперные хиты как «Севильский цирюльник» Россини, который удивит зрителей необычной сценографией и оригинальными костюмами, и «Травиата» Верди, во время которой за пульт встанет молодая финская дирижер Эва Олликайнен.

25 июля состоится гала-концерт в честь 60-летия финской оперной дивы Кариты Маттила. В сопровождении оркестра Савонлиннского фестиваля сопрано исполнит лучшие свои партии – Ариадны, Зиглинды, Енуфы.

Спектакли фестиваля будут идти в стенах крепости Олавинлинна почти месяц – до 31 июля. Билеты поступили в продажу.