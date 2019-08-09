Группа «Эталон» приняла активное участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня строителя

фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Ежегодно каждое второе воскресенье августа строительная отрасль отмечает Всероссийский профессиональный праздник – День строителя.

В преддверии знаменательного дня в Петербурге прошел ряд традиционных событий, в которых принял участие генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости 8 августа был посвящен всем строителям города. На Нарышкином бастионе встретились ветераны отрасли и молодые специалисты: под аплодисменты старшего поколения праздничный залп дали лучшие студенты отраслевых учебных заведений.

Вечером в СКК «Ледовый дворец» состоялся масштабный концерт, на котором строителей города поздравили известные отечественные артисты: Полина Гаранина, Василий Герелло, «Земляне», Юрий Лоза и другие. По традиции, Группа «Эталон» стала партнером проведения праздника. В фойе спортивного комплекса гостей встречал талисман Компании – Рыжий Кот. Также была организована выставка работ победителей конкурса детских рисунков – «Мои родители – строители!».

На сцене «Ледового дворца» состоялась торжественная церемония награждения победителей Спартакиады строителей, которая проводится в Санкт-Петербурге с 2003 года. Группа «Эталон» была награждена кубком вице-чемпиона Спартакиады.

В финале официальной части Геннадий Щербина вручил победительнице конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!» Юлиане Болденковой почетный диплом и набор юного художника.

«Из года в год мы традиционно поддерживаем этот замечательный конкурс. Сегодня я рад поздравить победительницу Юлиану в присутствии членов ее семьи – строительной династии. Я надеюсь, что таких династий в нашем городе будет становиться все больше, ведь это самый крепкий фундамент для будущих успехов нашего дела», – сказал Геннадий Щербина.

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