Невский район принял самые «нерасчетные дожди» вчера

Водоканал назвал районы, где накануне шел самый сильный ливень. Это Невский, Фрунзенский и Красносельский районы.

«В Невском районе максимальная интенсивность выпадения осадков достигла 12,69 мм за 20 минут, во Фрунзенском районе – 12,04 мм, в Красносельском районе – 7,93 мм при расчетном значении 7,2 мм за 20 минут», – рассказали на предприятии 9 августа.

При этом больше всего на горячую линию звонили жители Адмиралтейского и Невского районов – оттуда поступили 39 и 34 заявки соответственно. А всего Водоканал принял 181 жалобу.

«Нерасчетные дожди», как их называет предприятие, шли с 16.15 до 23.00.

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Как ранее сообщала «Фонтанка», водой заливало улицы, паркинги, цокольные этажи торговых центров и даже Пулково, где вовремя не улетели четыре рейса.