Камера засняла, как подбитый «Солярис» сбивал пешеходов на Ленинском. Количество пострадавших увеличилось до четырех

Момент утреннего ДТП в Краносельском районе Петербурга, где пострадали пешеходы, попал на камеру видеонаблюдения. Число пострадавших выросло до четырех.

Около 10:40 на перекрестке Ленинского проспекта с улицей Десантников пожилой водитель KIA Rio не пропустил Hyundai Solaris. На записи с камеры видно, что «КИА» поворачивал с Десантников налево на Ленинский, а «Хёндэ» ехал по Десантников прямо и врезался в переднюю часть «Рио». После этого «Солярис» влетел прямо в группу пешеходов на тротуаре, сбил их и остановился на газоне.

Ранее сообщалось, что пострадали трое пешеходов. 24-летнего молодого человека в тяжелом состоянии доставили в 15-ю городскую больницу, 59-летнюю женщину в состоянии средней тяжести увезли в 26-ю больницу. Еще одна женщина, в возрасте 66 лет, получила легкие травмы и тоже была доставлена в 15-ю больницу.

Реклама



По информации «Дорожного инспектора», в ДТП есть еще один пострадавший: мужчина-пешеход получил травмы средней тяжести.