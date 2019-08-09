Полицейский застрелил мужа любовницы из табельного оружия. Уйти от ответственности ему помогали двое коллег

Следственный комитет по Забайкальскому краю передал в суд уголовное дело против бывшего начальника пункта полиции «Кокуйский» ОМВД России по Сретенскому району. Как сообщается 9 августа на сайте ведомства, уже экс-полицейский подозревается в убийстве.

По версии следствия, 24 февраля сотрудник правоохранительных органов во время ссоры в свободное от службы время застрелил из табельного пистолета местного жителя.

«Следователи установили, что мотивом данного поступка у экс-полицейского явилась неприязнь к потерпевшему, учинившему в тот день на почве ревности разбирательства и выяснение отношений со своей супругой и обвиняемым», – говорится в сообщении СК.

Там подчеркнули, что после возбуждения уголовного дела по ст. 105 УК РФ (убийство) подозреваемого уволили из органов внутренних дел. Экс-полицейский заявлял, что действовал в пределах необходимой самообороны. Однако следователи считают, что он сам инсценировал нападение на себя. При этом уйти от ответственности ему помогали двое коллег – обоих полицейских также уже уволили.

«После предъявления обвинения в окончательной редакции экс-полицейский полностью признал свою вину в совершении убийства», – заявили в СК. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.