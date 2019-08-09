Setl City стал лауреатом конкурса «Лучшая строительная организация Лен. области»

Застройщик Setl City (входит в холдинг Setl Group) получил награду в конкурсе «Лучшая строительная организация Ленинградской области 2018» в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства».

Setl City

Ежегодный конкурс проводится областным Союзом строительных организаций при поддержке регионального Правительства.

Вручение наград состоялось 7 августа на территории гольф-клуба «Земляничные поляны» в Ломоносовском районе. Победители получили памятные дипломы и традиционные призы – статуэтки со скульптурным изображением бобра, который считается символом трудолюбия и строительного мастерства.

Setl City

Отбор застройщиков осуществлялся на основе анализа показателей деятельности компаний, среди них – безупречная репутация, соблюдение законодательства, выполнение планов строительства и др. В предыдущие годы Setl City также удостаивалась наград, а в прошлом году застройщик был признан лучшим налогоплательщиком: с 2012 по 2017 гг. сумма фактически уплаченных налогов в бюджет Ленобласти составила свыше 2 млрд руб.

На территории Ленобласти холдинг Setl Group, в который входит Setl City, реализует масштабные проекты в двух популярных у покупателей локациях: проект «GreenЛандия» в Мурино и микрорайон «Семь столиц» в Кудрово. Строительство жилья в «GreenЛандии» холдинг планирует завершить уже в конце текущего года, а возведение жилой части микрорайона «Семь столиц» было закончено в 2018 году. «Семь столиц» стал одним из самых масштабных проектов комфорт-класса из всех завершенных в Петербурге и Ленобласти. Его строительство продолжалось 8 лет, с 2010 года. Общая площадь построенной Setl City недвижимости составила около 960 тыс. кв. м, из них площадь квартир – порядка 630 тыс. кв. м.

Для микрорайона «Семь столиц», квартал «Вена» в Кудрово холдинг возвел 3 детских сада и 1 современную общеобразовательную школу, проект которой Минстрой назвал образцовым. Эти объекты уже открыты и принимают ребят. В настоящее время Setl Group строит социальные объекты в квартале «Лондон»: два детских сада и школу на 1100 учеников. А в ЖК «GreenЛандия» уже работают построенные Setl Group 4 детских сада на 480 мест и частный детский сад на 100 мест, а также общеобразовательная школа для 1175 детей. Еще два детских сада в общей сложности на 200 мест на Графской ул. готовятся открыться 2 сентября текущего года.

Свои новые проекты Setl Group обеспечивает внутриквартальными дорогами и участвует в общегородских транспортных проектах – таких, как проезд под КАД, соединивший Верхнюю улицу с Мурино. Только в текущем году в Мурино холдинг построил участок улицы Шувалова длиной более 360 метров от Графской ул. до Ручьевского пр. и Графскую ул. общей длиной 740 метров от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова. Работы на Графской улице продолжаются: уже заасфальтированы две проезжие части, сделаны тротуары, а до конца года здесь появится широкая разделительная полоса с газоном, спортивная площадка и наземная парковка на 100 машин.

Холдинг также поддерживает проекты особой социальной значимости. Компания построила первое пожарное депо в Кудрово на ул. Центральная, 46 – ввод в эксплуатацию ожидается в августе текущего года. Двухэтажное здание рассчитано на 4 пожарных машины и штат пожарной охраны до 30 человек.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Лондон», ЖК «Вена» – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", разрешение на строительство , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

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ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations