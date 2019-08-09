Выходные в Финляндии 17-18 августа: высокохудожественный сон, весёлые покатушки и искусство в кабаках

В Хельсинки искусство пойдёт по барам, а любители адреналина будут спускаться с горы на самодельных тарантасах. У берегов Суоменлинны пройдет регата деревянных парусных судов, а в Лаппеенранте устроят бесплатные концерты. За оригинальными сувенирами и санкционкой можно отправиться на ярмарки.

Julia Kivela, Visit Helsinki

В Хельсинки на этой неделе начинается масштабный фестиваль искусств Helsingin Juhlaviikot, который продлится до сентября.

В субботу в шатре Huvila будет звучать сочетание госпела, развившегося из ритмов танцев вуду, рока, фанка и хип-хопа в исполнении Benin International Musical и финско-бенинского музыкального коллектива Helsinki-Cotonou Ensemble. Послушать музыку Бенина можно за 33 евро.

В субботу в Доме музыки прозвучит масштабное произведение Арнольда Шёнберга Gurre-lieder для симфонического оркестра, хора мальчиков и смешанного хора, пяти солистов и рассказчика. Билеты стоят от 28 его.

На площади Кансалайстори до 25 августа можно увидеть инсталляцию Arboria, созданную английским коллективом Architects of Air. Посетители оказываются внутри расположенного под куполом надувного лабиринта, напоминающего сплетение ветвей. Посещение бесплатное.

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В ночь с пятницы на субботу можно услышать произведение современного композитора Макса Рихтера Sleep. Оно создано при участии нейрологов и делится на части, соответствующие циклам сна: от легкой дремоты до фаз глубокого сна. Спальные места в шатре Huvila и в отдельных палатках на набережной Токойнранта уже распроданы, однако можно попытаться найти "лишний билетик".

Параллельно фестивалю искусств идет мероприятие Art goes Kapakka. В кафе, ресторанах и барах столицы неделю идут бесплатные концерты, расписание которых можно найти на сайте.

17 августа в Хельсинки состоится соревнование Red Bull по спуску с горы на самодельных транспортных средствах, при создании которых авторы подключают всю свою фантазию. Оценивается не только скорость скорость спуска, но и зрелищность. Состязание пройдет по адресу Unioninkatu, 1. Вход на мероприятие бесплатный.

У берегов крепости Суоменлинна 17 августа пройдет крупнейшая в Европе регата деревянных парусных судов Viaporin Tuoppi. Состязание стартует в 9 утра, а с 14 часов в бухте Варвилахти начнет работу фуд-зона с едой, напитками и музыкой.

В Лаппеенранте 16-17 августа устроят фестиваль финской популярной музыки Iskelmakesa. Билеты стоят от 39,90 евро.

18 августа в крепости Лаппеенранты пройдут традиционные летние концерты. С 14 до 15 часов на сцене Pusupuisto будут звучать духовые инструменты, с 16 до 17 часов в Летнем театре будут петь, а с 18 до 19 часов там же устроят танцы. Вход бесплатный.

17 августа в Котке состоится последняя в этом сезоне экскурсия на русском языке по ледоколу «Тармо» и морскому центру «Велламо». Начало в 12 часов и 13 часов соответственно. Оплачивается только входной билет для взрослых, детям бесплатно. На ледокол он обойдется в 5 евро, а в «Велламо» – 10 евро.

Те, кто окажутся в Лапландии в эти выходные, могут заглянуть на Старую ярмарку в Рованиеми. С 16 по 18 августа мастера со всей Финляндии будут продавать свои товары: вязаные изделия из финской шерсти, деревянную посуду, ножи, а также свежую выпечку.

В Тампере в этот уик-энд устроят Петербургскую ярмарку. В Таллипиха на бесплатном мероприятии для всей семьи можно будет найти книги на русском языке, изделия ручной работы, борщ, блины и пельмени, послушать выступление дуэта аккордеонистов

В Куопио в эти выходные приедет Международная ярмарка, которая летом колесит по городам Суоми. На улице Кауппакату торговля будет идти уже с 10 утра. Продавцы будут предлагать товары ручной работы из разных уголовок мира: от Америки до Азии, а также разнообразные деликатесы.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»