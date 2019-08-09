Команда ARKAN подвела итоги июля 2019 года

компания ARKAN

В июле 2019 года системы ARKAN предотвратили 18 попыток угона. Половина из них пришлась на Санкт-Петербург, 17% – на Москву, остальные попытки произошли в регионах.

В приоритете у угонщиков на первом месте остался японский бренд TOYOTA (10 попыток, модели – RAV4, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado 150, Highlander и Camry). С четвертого места на второе поднялся английский бренд Land Rover (4 попытки, модели Range Rover Evoque, Range Rover, Range Rover Sport), передвинув японский бренд Lexus на третью позицию (2 попытки, модель Lexus LX 450d).

В 60% случаев злоумышленникам удалось разблокировать двери автомобиля, но благодаря эффективной работе блокировок и неглушимому радиоканалу ARKAN все дальнейшие действия злоумышленников остались безуспешными.

Бывают случаи, когда водители сами привлекают угонщиков к своему автомобилю. Так случилось 31 июля в Париже. Land Rover Range Rover Evoque пропал с парковки отеля в Париже. Автомобиль не был переведен в охрану, а ключи и метка были оставлены в салоне. Мониторинговому центру ARKAN удалось отследить координаты авто и удаленно заблокировать двигатель. К розыску была подключена местная полиция, которая благодаря предоставленной информации нашла угнанный автомобиль и доставила его в отделение.

Хотим обратить внимание на то, что не зависимо от вашего местонахождения, необходимо всегда активировать систему защиты и ни в коем случае не оставлять ключи и метку в салоне, даже если вы уходите на короткое время.