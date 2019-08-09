Смольный берет велопрокат в свои руки: сеть станций на 1500 велосипедов организуют с помощью госзаказа

Городскому центру управления парковками собираются добавить полномочий: учреждение может стать создателем сети городских пунктов велопроката. Это следует из проекта постановления правительства, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

При этом устанавливать размера платы за проезд будет комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Как объяснили «Фонтанке» 9 августа в ГЦУП, при организации сети велопроката Петербург использует успешный опыт Москвы, где эти полномочия закреплены за государственным казенным учреждением.

«При этом обеспечение населения общегородским прокатом велотранспорта является не государственной услугой, а коммерческой, оказываемой в рамках государственного контракта», – рассказали в Городском центре управления парковками. Учреждение будет на конкурсной основе отбирать подрядчика, заключать с ним госконтракт и тщательно контролировать его исполнение.

«Предполагается, что это будет трехлетний госконтракт, предусматривающий обеспечение в структуре городского велопроката 50 станций на 500 велосипедов в 2020 году, 100 станций на 1000 велосипедов в 2021 году и 150 станций на 1500 велосипедов в 2022 году. Установка и содержание пунктов велопроката будет осуществляться подрядчиком», – приоткрыли свои планы в ГЦУП. Финансовая сторона вопроса пока остается загадкой: в Смольном еще ведут расчеты. Однако в ГЦУП отметили, что после получения соответствующих полномочий учреждение в рамках формирования бюджета направит свою заявку на получение финансирования.

Напомним, что об интересе к сети велопроката ранее «Фонтанке» рассказывал заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.