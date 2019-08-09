На КАД почти на неделю перекрыли два съезда на развязке с Гостилицким шоссе

На развязке кольцевой автодороги Петербурга и дороги Петродворец – Кейкино устраняют колейность покрытия проезжей части. Из-за работ на шесть дней перекрыли съезды №6 и №8.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9 по 14 августа полностью перекрыто движение на двух съездах: c Гостилицкого шоссе из Петергофа на внутреннее кольцо КАД и из деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти на внешнее кольцо.

Работы ведет ООО СПК «Зелёный город», выполнять их будут круглосуточно. Но сроки ремонта могут быть скорректированы из-за погодных условий, добавляют в управлении.