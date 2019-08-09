Китайские туристы задерживаются в Петербурге. Борт опаздывает из-за московской непогоды

Рейс из Петербурга в Китай задерживается из-за непогоды 9 августа. Московский ураган вносит коррективы в расписание аэропорта Северной столицы.

Как следует из данных онлайн-табло Пулково, самолёт авиакомпании «Ай Флай» в Шэньчжэнь должен был отправиться в 11.20, однако вылет перенесли на восемь часов. В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» объяснили, что туристов должен забрать борт из Москвы, но произошла задержка: в столице сегодня объявлено штормовое предупреждение. Всего непогода сбила с расписания более 30 рейсов.

«Китайский туроператор уже оповещён, поэтому пассажиры прибудут в аэропорт непосредственно к времени регистрации на рейс», — заверили в «Ай Флай».