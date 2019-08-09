Ген. директор Группы «Эталон» награжден знаком «Строителю Санкт-Петербурга»

ГК «Эталон»

8 августа в СКК «Ледовый дворец» прошел концерт, посвященный празднованию Дня строителя. В рамках концерта состоялась торжественная церемония награждения высшей строительной наградой Северной столицы – почетным знаком «Строителю Санкт-Петербурга» I степени.

На сцене Ледового дворца врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров вручили нагрудный знак генеральному директору Группы «Эталон» Геннадию Щербине за плодотворную работу и личные заслуги в области строительства и развития строительной отрасли нашего города.

«Выражаю огромную благодарность Правительству Санкт-Петербурга за такую высокую оценку моей деятельности. И я хотел бы поздравить всех сотрудников Группы «Эталон», свою команду, с этой наградой, потому что она является результатом нашей с вами общей работы. Также я хочу поблагодарить нашего учителя, основателя Группы «Эталон» – Вячеслава Адамовича Заренкова, который более 30 лет назад создал нашу Компанию, являющуюся сегодня одной из крупнейших на строительном рынке России. И, конечно, я хочу поздравить всех присутствующих в зале строителей с нашим главным праздником! Желаю нам как можно больше сданных квадратных метров, построенных домов, школ, музеев и детских садов! Крепкого всем здоровья и благополучия!» – поздравил строителей Геннадий Щербина.

ГК «Эталон»

Геннадий Филиппович – кандидат военных наук, доктор экономических наук. Работает в строительной отрасли почти 20 лет. Геннадий Щербина является признанным экспертом в области строительства и земельно-имущественных отношений, принимает активное участие в подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере строительства. Геннадий Филиппович является заведующим кафедрой «Управление проектами в строительстве» СПбГАСУ.

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