Экс-главу юркомитета Смольного отдают под суд. Следком заявил о признании вины чиновницей

В Петербурге передано в суд дело бывшей главы юридического комитета Смольного. Юлию Осипову обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Дело возбудили при участии сотрудников ФСБ.

О передаче дела в суд днем 9 августа сообщает ГСУ Следкома по городу.

«По версии следствия, обвиняемая с 2015-го по 2017 год, занимая в указанный период должность первого заместителя председателя юридического комитета, разработала и реализовала преступную схему с целью личного обогащения», – говорится в заявлении ведомства.

Осипова, как считают следователи, привлекла сотрудников юридического комитета к разработке проектов нормативных актов, в то время как по документам это должны были делать сотрудники фирмы «Аккорд», выигравшей конкурс. Из бюджета по контракту выделили более 10 млн рублей, которые, как говорится в материалах уголовного дела, осели в карманах чиновницы.

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«В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину», – подчеркивает Следственный комитет.

Напомним, что под домашний арест Юлию Осипову отправили в ноябре 2018 года. Тогда в деле фигурировало хищение 14,6 млн рублей. Бывшая глава комитета при избрании меры пресечения говорила о том, что «правила знает» и не нарушала их. Она не признавала вину. Судебное заседание состоялось через месяц после отставки чиновницы, которая покинула пост после смены губернатора Петербурга. Ранее «Фонтанка» писала о том, что заместитель Осиповой Юлия Золотовская, тоже уволенная, уехала за границу, но перед отъездом дала на бывшую начальницу показания.